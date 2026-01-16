Свердловский экс-губернатор Куйвашев приехал на праздник в честь основания региона

Место Куйвашеву дали в первом ряду.
На официальном торжестве в честь образования Свердловской области, которое проходит в резиденции губернатора, собрались как действующие чиновники, так и бывшие руководители региона. Особое внимание привлекло появление экс-губернатора Евгения Куйвашева, для которого организаторы подготовили место в первом ряду. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
Соседями Куйвашева, который возглавлял регион с 2012 по 2025 год, стали бывшие главы региона Эдуард Россель и Александр Мишарин, а также замгубернатора-глава минздрава Татьяна Савинова.
В этом году праздник в честь 92-летия со дня основания Свердловской области проходит в резиденции губернатора. На мероприятие съехались депутаты Государственной Думы, законодательного собрания региона, некоторые мэры городов и другие статусные жители области.
Куйвашев сидит по соседству с Савиновой и другими бывшими губернаторами.