Свердловский экс-губернатор Куйвашев приехал на праздник в честь основания региона

На официальном торжестве в честь образования Свердловской области, которое проходит в резиденции губернатора, собрались как действующие чиновники, так и бывшие руководители региона. Особое внимание привлекло появление экс-губернатора Евгения Куйвашева, для которого организаторы подготовили место в первом ряду. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.