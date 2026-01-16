Мигрантов хотят обязать проходить медосмотр в первый месяц после въезда в Россию

В Госдуму внесли законопроект, который сокращает срок прохождения медицинского освидетельствования мигрантами после въезда в Россию с 90 до 30 дней. Его предоставили на рассмотрение группа депутатов во главе с лидерами думских фракций и вице-спикером Госдумы, председателем думской комиссии по вопросам миграционной политики Ириной Яровой. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.