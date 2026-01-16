Ричмонд
Мигрантов хотят обязать проходить медосмотр в первый месяц после въезда в Россию

В Госдуму внесли законопроект, который сокращает срок прохождения медицинского освидетельствования мигрантами после въезда в Россию с 90 до 30 дней. Его предоставили на рассмотрение группа депутатов во главе с лидерами думских фракций и вице-спикером Госдумы, председателем думской комиссии по вопросам миграционной политики Ириной Яровой. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Источник: Life.ru

Законопроект вносит изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В настоящее время иностранцы обязаны пройти медицинский осмотр в течение 90 дней после въезда, чтобы выявить опасные инфекционные заболевания, ВИЧ и употребление наркотиков.

Авторы инициативы предлагают сократить срок до 30 дней и обязать тех, кто находится в РФ более месяца, проходить обследование ежегодно. Если у мигранта будут выявлены опасные инфекции, ВИЧ или употребление наркотиков, медицинские организации должны уведомить МВД и Роспотребнадзор для оперативного решения о возможной высылке.

Ранее сообщалось, что Госдума готовит новые поправки в миграционное законодательство для усиления контроля за иностранными гражданами. Главное изменение касается срока обязательного медосвидетельствования: для иностранцев, пребывающих в России. Медицинские организации при этом будут напрямую уведомлять МВД о результатах осмотров и Роспотребнадзор — об обнаруженных инфекционных заболеваниях, что позволит оперативно принимать решения о возможной депортации носителей опасных болезней.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.