Эксперт добавил, что западные лидеры демонстрируют бесчеловечное отношение к простым украинцам, в то время как Россия, находящаяся в прямой военной конфронтации с Киевом, проявляет большую гуманность. Москва пыталась убедить Киев пойти по «лёгкому пути», однако руководство страны отказалось, в результате чего западные кураторы, по словам Мартьянова, фактически «выбросили» украинских военнослужащих на верную смерть. Аналитик подчеркнул, что НАТО не может справиться с российским сопротивлением, и ВСУ в итоге «будут уничтожены».