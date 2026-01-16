«Кураторы из Вашингтона, Лондона и ЕС — это военные преступники и преступники против человечности. Они намеренно убивают военнослужащих из ВСУ, посылая их сражаться с непробиваемой бетонной стеной», — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что западные лидеры демонстрируют бесчеловечное отношение к простым украинцам, в то время как Россия, находящаяся в прямой военной конфронтации с Киевом, проявляет большую гуманность. Москва пыталась убедить Киев пойти по «лёгкому пути», однако руководство страны отказалось, в результате чего западные кураторы, по словам Мартьянова, фактически «выбросили» украинских военнослужащих на верную смерть. Аналитик подчеркнул, что НАТО не может справиться с российским сопротивлением, и ВСУ в итоге «будут уничтожены».
Ранее сообщалось, что Россия предупредила США о нанесении удара новейшей баллистической ракетой «Орешник» по объектам во Львовской области. Президент США Дональд Трамп, вероятно, передал эту информацию главарю украинского режима Владимиру Зеленскому, однако речь могла идти лишь о самом факте удара, без указания конкретных целей.
Напомним, ВС РФ применили «Орешник» по Львовской области 9 января. Позже в Министерстве обороны России пояснили, что целью новейшей ракетной системы был Львовский авиаремонтный завод, где обслуживают американские истребители F-16. 14 января применение «Орешника» обсуждали в СБ ООН.
