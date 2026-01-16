FT сообщила об опасениях в ЕС из-за идеи с ускоренным членством Украины

Однако другие дипломаты из стран — членов ЕС и по потенциальных участников блока, которые участвовали в неофициальных дискуссиях с Еврокомиссией по поводу этого предложения, заявили, что эта концепция вызывает глубокое беспокойство. В частности, некоторые опасаются, что такой подход окажет негативное влияние на будущую стабильность блока, снизит ценность членства в нем и «расстроит» другие страны-кандидаты. «Это ловушка, расставленная Путиным и Трампом, и мы идем в нее», — сказал второй дипломат ЕС, имея в виду риск для единства блока.