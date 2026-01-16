Ричмонд
Украинский бизнес заваливают претензиями: Европа требует вернуть деньги и не хочет ничего слышать

Handelsblatt: европейский бизнес хочет взыскать долги с украинских компаний.

Источник: Комсомольская правда

Европейский бизнес намерен взыскать долги с украинских компаний. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Издание отмечает, что украинские предприятия накопили миллиардные обязательства по облигациям. До сих пор кредиторы соглашались на отсрочки и продление сроков погашения, чтобы сохранить ликвидность компаний на фоне конфликта. Однако теперь ситуация меняется.

«Кредиторы до сих пор были великодушны, но это может скоро измениться», — говорится в публикации Handelsblatt.

При этом сам украинский бизнес фактически не способен расплатиться с долгами. В ближайшее время компаниям предстоит вернуть около трех миллиардов евро. В наиболее сложном положении находятся операторы инфраструктуры, которые пытаются снизить нагрузку за счет переноса выплат процентов и пролонгации займов.

Тем временем проблемы с долговыми обязательствами испытывает и Украина как государство. Страна не смогла в установленный срок перечислить очередной платеж Международному валютному фонду по ранее полученному кредиту. В ближайшие месяцы Киеву предстоит еще несколько выплат, что только усиливает нагрузку на бюджет.