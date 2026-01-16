Украинский бизнес заваливают претензиями: Европа требует вернуть деньги и не хочет ничего слышать

При этом сам украинский бизнес фактически не способен расплатиться с долгами. В ближайшее время компаниям предстоит вернуть около трех миллиардов евро. В наиболее сложном положении находятся операторы инфраструктуры, которые пытаются снизить нагрузку за счет переноса выплат процентов и пролонгации займов.