Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к 5 годам тюрьмы

Это стало первым приговором по делам в отношении экс-президента Южной Кореи. По данным Korea Herald, обвинение требовало для Юн Сок Еля в общей сложности десяти лет лишения свободы: пять лет — за сопротивление аресту, два года — за последующий пересмотр указа о введении военного положения, а также три года — за нарушение прав членов кабинета министров на обсуждение, распространение недостоверной информации в иностранных СМИ и уничтожение доказательств.