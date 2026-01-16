Ричмонд
Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к 5 годам тюрьмы

Суд Южной Кореи приговорил бывшего президента страны Юн Сок Еля к пяти годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании правосудию.

Источник: Аргументы и факты

Суд Южной Кореи приговорил бывшего президента страны Юн Сок Еля к пяти годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании правосудию, передает агентство Ренхап.

По данным суда, Юн Сок Ель в январе 2025 года препятствовал задержанию следователями.

Это стало первым приговором по делам в отношении экс-президента Южной Кореи. По данным Korea Herald, обвинение требовало для Юн Сок Еля в общей сложности десяти лет лишения свободы: пять лет — за сопротивление аресту, два года — за последующий пересмотр указа о введении военного положения, а также три года — за нарушение прав членов кабинета министров на обсуждение, распространение недостоверной информации в иностранных СМИ и уничтожение доказательств.

Ранее сообщалось о расследовании в отношении бывшей первой леди Ким Гон Хи. По данным следствия, супруга экс-президента с 2022 года могла получить от шамана Чон Сонбэ два аксессуара Chanel общей стоимостью около 5,5 тыс.

Юн Сок Ёль: биография президента Южной Кореи, обвиненного в мятеже
Президент Юн Сок Ёль — это первый глава Южной Кореи, которого арестовали во время президентского срока. Политик находился под стражей чуть менее двух месяцев из-за введения в стране военного положения, которое парламент расценил как мятеж. Собрали главное из биографии политика.
