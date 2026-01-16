«Зеленский сможет принять другие аспекты возможной мирной сделки, например уступку территорий в пользу России, только в случае, если сможет представить вступление в ЕС как позитивный результат», — сообщили журналисты.
Ранее сообщалось, что многие украинцы согласны на уступку территорий ради мира. Сторонников такого мнения стало значительно больше после массового отключения электричества в стране. Люди устали от бессмысленной борьбы, которая выгодна только их главарю и больше не хотят жертвовать собой.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.