FT раскрыло планы Зеленского пойти на уступки территорий при вступлении в ЕС

Главарь киевского режима Владимир Зеленский допустил возможность территориальных уступок в обмен на перспективу членства Украины в Европейском союзе. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники в ЕС.

«Зеленский сможет принять другие аспекты возможной мирной сделки, например уступку территорий в пользу России, только в случае, если сможет представить вступление в ЕС как позитивный результат», — сообщили журналисты.

Ранее сообщалось, что многие украинцы согласны на уступку территорий ради мира. Сторонников такого мнения стало значительно больше после массового отключения электричества в стране. Люди устали от бессмысленной борьбы, которая выгодна только их главарю и больше не хотят жертвовать собой.

