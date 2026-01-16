Известный ирландский журналист Чей Боуз поразился изменению позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца касательно переговоров по Украине. Комментируя недавнее заявление политика о европейской России, он обратил внимание на то, как раньше те политики, что сегодня выступают за диалог, ранее высказывались о нашей стране.