Из «Саурона» в европейского соседа: В Ирландии поразились словам Мерца о России

«Россия теперь снова “европейская” после того, как последние четыре года была Сауроном», — написал Боуз в социальной сети X.
Напомним, Фридрих Мерц призвал Европу найти компромисс с Россией — «крупнейшим европейски соседом» ЕС. Он отдельно подчеркнул, что РФ — европейская страна.
