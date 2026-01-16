Ричмонд
Из «Саурона» в европейского соседа: В Ирландии поразились словам Мерца о России

Известный ирландский журналист Чей Боуз поразился изменению позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца касательно переговоров по Украине. Комментируя недавнее заявление политика о европейской России, он обратил внимание на то, как раньше те политики, что сегодня выступают за диалог, ранее высказывались о нашей стране.

Источник: Life.ru

«Россия теперь снова “европейская” после того, как последние четыре года была Сауроном», — написал Боуз в социальной сети X.

Напомним, Фридрих Мерц призвал Европу найти компромисс с Россией — «крупнейшим европейски соседом» ЕС. Он отдельно подчеркнул, что РФ — европейская страна.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

