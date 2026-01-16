Великобритания наращивает контингент в «Лагере Викингов» в Норвегии: к чему готовятся военные

«В глубоких снегах арктических гор британские морские пехотинцы готовятся к войне с Россией», — отмечает издание.
По данным Politico, весной 2026 года численность британского контингента на базе составит около 1,5 тысячи военнослужащих, а к 2027 году планируется увеличить её до 2 тысяч. Бригадный генерал Джейми Норман, комментируя учения, заявил: «Мы больше не живем в мире».
База «Лагерь Викингов», открытая Лондоном в марте 2023 года, расположена примерно в 40 километрах от города Тромсё и способна разместить весь состав британской береговой группы быстрого реагирования.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс обосновывает это «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания военного присутствия альянса в Европе. В МИД РФ заявили, что Россия готова к диалогу с НАТО на равноправной основе, но при условии, что Запад откажется от курса на милитаризацию континента.