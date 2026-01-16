Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Великобритания наращивает контингент в «Лагере Викингов» в Норвегии: к чему готовятся военные

Politico: Британские морпехи в Норвегии проводят учения на случай конфликта с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Британские военные проводят в Норвегии масштабные учения, готовясь к потенциальному конфликту с Россией в Арктике. Как сообщает издание Politico, морские пехотинцы на базе «Лагерь Викингов» на севере страны отрабатывают действия на случай активации статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне.

«В глубоких снегах арктических гор британские морские пехотинцы готовятся к войне с Россией», — отмечает издание.

По данным Politico, весной 2026 года численность британского контингента на базе составит около 1,5 тысячи военнослужащих, а к 2027 году планируется увеличить её до 2 тысяч. Бригадный генерал Джейми Норман, комментируя учения, заявил: «Мы больше не живем в мире».

База «Лагерь Викингов», открытая Лондоном в марте 2023 года, расположена примерно в 40 километрах от города Тромсё и способна разместить весь состав британской береговой группы быстрого реагирования.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс обосновывает это «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания военного присутствия альянса в Европе. В МИД РФ заявили, что Россия готова к диалогу с НАТО на равноправной основе, но при условии, что Запад откажется от курса на милитаризацию континента.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше