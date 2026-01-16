Великобритания наращивает контингент в «Лагере Викингов» в Норвегии: к чему готовятся военные

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс обосновывает это «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания военного присутствия альянса в Европе. В МИД РФ заявили, что Россия готова к диалогу с НАТО на равноправной основе, но при условии, что Запад откажется от курса на милитаризацию континента.