Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против Ирана 29 января

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Главы МИД стран ЕС в ходе формальной встречи в Брюсселе 29 января обсудят возможные новые санкции против Ирана на фоне протестов в стране, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов евроблока.

Источник: © РИА Новости

В понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни сообщил на брифинге в Брюсселе, что Евросоюз обсуждает внесение КСИР в список террористических организаций, а также готовит новые санкции против Ирана.

«Министры иностранных дел ЕС будут рассматривать пакет новых санкций против Ирана, когда соберутся на следующую формальную встречу в Брюсселе 29 января», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, Европейская служба внешних связей (EEAS) предлагает внесение в санкционные списки порядка 31 физических и юридических лиц.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
