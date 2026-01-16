Штрафы для мигрантов и уголовная ответственность. Главное об инициативах ГД

Три законопроекта, которые касаются вопросов сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья мигрантов, внесли в Госдуму. Об этом журналистам сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).
Внесение законопроектов
- В Госдуму внесли три законопроекта, которые касаются вопросов сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья мигрантов.
- Все внесенные законопроекты поддержаны без замечаний правительством, Верховным судом, правоохранителями и ведомствами.
- Инициативы разработали по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в рамках общей стратегии нацбезопасности.
Суть законопроектов
- Штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования предлагается повысить в 12 раз — до 25−50 тыс. рублей с возможностью выдворения на усмотрение суда.
- Впервые вводится ответственность за неуплату штрафа в срок как дополнительный дисциплинирующий фактор и мера, гарантирующая безопасность.
- За нарушение порядка проведения медосвидетельствования мигрантов для медицинских организаций предлагается установить административную ответственность: штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности от 14 до 90 суток.
- За использование мигрантами поддельных справок о медосвидетельствовании предлагается установить ответственность вплоть до лишения свободы до четырех лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей.
- Также предлагается ввести квалифицирующие признаки, повышающие ответственность за подделку или использование медсправки с использованием интернета или служебного положения. Если это повлекло массовое заражение людей, будет возможно лишение свободы до восьми лет.
- Предлагается ввести повышенную уголовную ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний.
