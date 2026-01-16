Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штрафы для мигрантов и уголовная ответственность. Главное об инициативах ГД

Новые законопроекты касаются вопросов сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья иностранных граждан.

Источник: РИА "Новости"

Три законопроекта, которые касаются вопросов сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья мигрантов, внесли в Госдуму. Об этом журналистам сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

ТАСС собрал основное об инициативах.

Внесение законопроектов

  • В Госдуму внесли три законопроекта, которые касаются вопросов сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья мигрантов.
  • Все внесенные законопроекты поддержаны без замечаний правительством, Верховным судом, правоохранителями и ведомствами.
  • Инициативы разработали по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в рамках общей стратегии нацбезопасности.

Суть законопроектов

  • Штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования предлагается повысить в 12 раз — до 25−50 тыс. рублей с возможностью выдворения на усмотрение суда.
  • Впервые вводится ответственность за неуплату штрафа в срок как дополнительный дисциплинирующий фактор и мера, гарантирующая безопасность.
  • За нарушение порядка проведения медосвидетельствования мигрантов для медицинских организаций предлагается установить административную ответственность: штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности от 14 до 90 суток.
  • За использование мигрантами поддельных справок о медосвидетельствовании предлагается установить ответственность вплоть до лишения свободы до четырех лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей.
  • Также предлагается ввести квалифицирующие признаки, повышающие ответственность за подделку или использование медсправки с использованием интернета или служебного положения. Если это повлекло массовое заражение людей, будет возможно лишение свободы до восьми лет.
  • Предлагается ввести повышенную уголовную ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше