СМИ: на Украине закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем

«Энергетические компании заявляют, что запасы оборудования исчерпаны, а силовых трансформаторов и других критически важных материалов также не осталось», — говорится в публикации.
В пятницу глава Минэнерго Денис Шмыгаль объявил режим ЧС в украинской энергетической сфере из-за серьезных перебоев со светом. Госкомпании обязали закупать зимой не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков.
Без электричества из-за длительных аварийных отключений уже несколько дней подряд остаются жители Киева. Мэр Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической.
По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году стал «график отключения света».