Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: на Украине закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. На Украине закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем, пишет Bloomberg.

Источник: РИА "Новости"

«Энергетические компании заявляют, что запасы оборудования исчерпаны, а силовых трансформаторов и других критически важных материалов также не осталось», — говорится в публикации.

В пятницу глава Минэнерго Денис Шмыгаль объявил режим ЧС в украинской энергетической сфере из-за серьезных перебоев со светом. Госкомпании обязали закупать зимой не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков.

Без электричества из-за длительных аварийных отключений уже несколько дней подряд остаются жители Киева. Мэр Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической.

По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году стал «график отключения света».