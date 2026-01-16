Масштабная проверка Вооруженных сил началась в Беларуси

Проверка проходит по распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко. Подробности рассказал госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.
«Она (проверка — Sputnik) будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов. Мероприятия проверки имеют внезапный характер», — сообщил Вольфович.
Он уточнил, что проверка проводится в том числе с учетом опыта СВО и внедрения его в войска.
Первым объектом проверки стала одна из крупнейших воинских частей Беларуси, в которой на хранении стоят различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники.
В ходе проверки, отметил Вольфович, помимо всего прочего будет проверяться вопрос охраны воинских частей и противодействие средствам поражения, включая беспилотники.
Вольфович уточнил, что президент Беларуси лично примет участие в проверке, однако ни время, ни часть не сообщаются — глава государства сам определит, когда и куда он приедет.
Ранее в Министерстве обороны озвучили планы Вооруженных сил Беларуси на 2026 год, в числе которых — более 920 совместных мероприятий с представителями 35 государств на трех континентах.
Среди них — учения с миротворческими силами ОДКБ в Беларуси, участие в 9-х Международных соревнованиях в Пакистане PATS-2026, а также совместные учения с Вооруженными силами ОАЭ.