В банковской системе Молдовы ждут крупного инвестора

Глава Нацбанка считает, что у всех банков Молдовы есть возможности для дальнейшего роста кредитной активности.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Республика Молдова готовится к приходу крупного международного инвестора в свою банковскую систему после реформ, проведенных в этом секторе десять лет назад. Об этом заявила глава Национального банка Молдовы (НБМ) Анка Драгу.

Эти реформы были инициированы скандалом с кражей миллиарда долларов, поставившим страну на грань банкротства, уточнила глава НБМ, пишет Logos Press.

«Уверена, что скоро мы увидим в Молдове крупные международные компании В плане финансовой стабильности у нас все хорошо, и банковский сектор выглядит достаточно сильным. Все банки значительно превышают наши требования к капиталу, а это значит, что есть возможности для дальнейшего роста кредитной активности», — сказала Драгу в интервью зарубежным СМИ по случаю форума стран Центральной и Восточной Европы в Вене.

Драгу также отметила недавние события, которые могут способствовать расширению банковского сектора Молдовы, заявив, что в стране сейчас десять хорошо капитализированных и высоколиквидных банков.

Хотя Драгу отказалась сообщить подробности о потенциальных сделках в ближайшее время, СМИ пишут о том, что один из крупнейших банков Молдовы может стать объектом возможной сделки или листинга.