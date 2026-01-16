В банковской системе Молдовы ждут крупного инвестора

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Республика Молдова готовится к приходу крупного международного инвестора в свою банковскую систему после реформ, проведенных в этом секторе десять лет назад. Об этом заявила глава Национального банка Молдовы (НБМ) Анка Драгу.
Эти реформы были инициированы скандалом с кражей миллиарда долларов, поставившим страну на грань банкротства, уточнила глава НБМ, пишет Logos Press.
«Уверена, что скоро мы увидим в Молдове крупные международные компании В плане финансовой стабильности у нас все хорошо, и банковский сектор выглядит достаточно сильным. Все банки значительно превышают наши требования к капиталу, а это значит, что есть возможности для дальнейшего роста кредитной активности», — сказала Драгу в интервью зарубежным СМИ по случаю форума стран Центральной и Восточной Европы в Вене.
Драгу также отметила недавние события, которые могут способствовать расширению банковского сектора Молдовы, заявив, что в стране сейчас десять хорошо капитализированных и высоколиквидных банков.
Хотя Драгу отказалась сообщить подробности о потенциальных сделках в ближайшее время, СМИ пишут о том, что один из крупнейших банков Молдовы может стать объектом возможной сделки или листинга.