Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал о масштабной проверке Вооруженных Сил Беларуси по поручению Лукашенко

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович раскрыл детали масштабной проверки Вооруженных Сил по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.
— По поручению президента начата масштабная проверка Вооруженных Сил. Она будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов. Мероприятия проверки имеют внезапный характер, — уточнил госсекретарь Совбеза.
Александр Вольфович обратил внимание, что указанная проверка проводится в том числе и с учетом опыта специальной военной операции и его внедрения в войска. Кроме того, будут проверяться вопросы, связанные с охраной воинских частей, противодействием современным средствам поражения (БПЛА).
По его словам, замысел проверки был утвержден главой Беларуси.
— Президент сказал, что лично будет принимать участие в ходе данной проверки, но какие части и в какое время, он определит сам, — отметил Вольфович.
