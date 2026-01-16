Ричмонд
Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал о масштабной проверке Вооруженных Сил Беларуси по поручению Лукашенко

Совбез раскрыл детали масштабной проверки Вооруженных Сил по поручению Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович раскрыл детали масштабной проверки Вооруженных Сил по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

— По поручению президента начата масштабная проверка Вооруженных Сил. Она будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов. Мероприятия проверки имеют внезапный характер, — уточнил госсекретарь Совбеза.

Александр Вольфович обратил внимание, что указанная проверка проводится в том числе и с учетом опыта специальной военной операции и его внедрения в войска. Кроме того, будут проверяться вопросы, связанные с охраной воинских частей, противодействием современным средствам поражения (БПЛА).

По его словам, замысел проверки был утвержден главой Беларуси.

— Президент сказал, что лично будет принимать участие в ходе данной проверки, но какие части и в какое время, он определит сам, — отметил Вольфович.

Ранее Минобороны раскрыло подробности обновления авиации и средств ПВО в Беларуси.

Тем временем Минобороны заявило, что «Орешник» не будет находиться на одном месте в Беларуси.

Кроме того, МВД раскрыло серую схемы незаконной миграции в Минске: «За свои услуги получали $200 — 250 с человека и ежемесячный “налог”.

