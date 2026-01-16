В Белоруссии начали масштабную проверку армии по распоряжению Лукашенко

«По поручению президента начата масштабная проверка Вооруженных сил. Она будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов. Мероприятия проверки имеют внезапный характер», — приводит его слова БелТА.
Он добавил, что проверка проводится с учетом опыта специальной военной операции (СВО) и его внедрения в войска. Также будут изучены вопросы обеспечения безопасности военных объектов и эффективные меры защиты от современных угроз, в то числе от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ранее, 12 января, минобороны Белоруссии сообщило, что в республике зафиксировали 16 вылетов самолетов стран — членов НАТО, совершавших разведку. По информации ведомства, в течение 2025 года интенсивность разведки стран — членов НАТО в некоторые дни достигала 10−12 вылетов.
Вольфович 20 декабря отметил, что происходящие на Западе события оказывают значительное влияние на безопасность и функционирование всех государств, включая Белоруссию. Он подчеркнул, что обстановка вокруг страны продолжает оставаться крайне напряженной.