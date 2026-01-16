В Белоруссии начали масштабную проверку армии по распоряжению Лукашенко

Он добавил, что проверка проводится с учетом опыта специальной военной операции (СВО) и его внедрения в войска. Также будут изучены вопросы обеспечения безопасности военных объектов и эффективные меры защиты от современных угроз, в то числе от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).