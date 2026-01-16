Разногласия союзников: почему Израиль выступает против удара США по Ирану

«Надо отметить, что в Израиле есть и противоположная точка зрения (ее судя по всему придерживается Нетаньяху), что все вышеперечисленное неактуально ибо главным региональным игроком при поддержке Трампа станет сам Израиль. При этом загадывать, что будет после ухода Трампа в 2028 году будто бы бессмысленно, поскольку реалистичный горизонт планирования на Ближнем Востоке это максимум год-полтора», — отмечает политолог.