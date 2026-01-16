Разногласия союзников: почему Израиль выступает против удара США по Ирану

«Без нынешнего Ирана ценность Израиля для арабских монархий Залива, как сдерживающего Тегеран фактора резко падает, а значит снижается и значимость Авраамических соглашений», — поясняет политолог.
Каргин также отмечает, что в случае ослабления Ирана региональное лидерство закрепится за Саудовской Аравиеи Турцией — обе страны декларируют создание палестинского государства, при этом являясь союзниками США. Получать поддержку Соединенных Штатов при таком раскладе Израилю будет сложнее.
«Надо отметить, что в Израиле есть и противоположная точка зрения (ее судя по всему придерживается Нетаньяху), что все вышеперечисленное неактуально ибо главным региональным игроком при поддержке Трампа станет сам Израиль. При этом загадывать, что будет после ухода Трампа в 2028 году будто бы бессмысленно, поскольку реалистичный горизонт планирования на Ближнем Востоке это максимум год-полтора», — отмечает политолог.
Он считает, что решение о дальнейшем развитии ситуации в любом случае будет принимать Трамп.
Каргин также высказал мнение, что США не планировали атаку на Иран прошлой ночью, а информация в СМИ на эту тему — яркий пример психологического давления.
Ранее сообщалось, что США перебрасывают военные подразделения на Ближний Восток на фоне высказываний Трампа о возможности удара по Ирану.