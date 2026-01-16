В Польше заявили о выходе из Оттавской конвенции

«Польша 20 февраля выходит из Оттавской конвенции. В связи с этим она сможет принимать на вооружение и производить противопехотные мины», — сказал Томчик в эфире радиостанции RadioZet.
Ранее он же заявил, что польские военные готовятся к минированию восточной границы страны.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.