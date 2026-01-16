Президент совершила «тяжкое деяние»: Конституционный суд сослужил добрую службу Молдове, обосновав импичмент главы государства — эксперт оценил высказывание Санду с позиции КС

Юрист Юрие Мэрджиняну разбивает надежды партии Майи Санду представить заявления президентки в поддержку унири, как личное мнение.
И, опираясь на решения Конституционного суда, делает интересные выводы:
"Присяга, которую принимает президент, не является пустым ритуалом. Это торжественный юридический акт, который обусловливает легитимность осуществления власти. Когда президент присягает на Конституцию, он не только обещает процветание и благосостояние, но и берет на себя роль верховного гаранта существования государства: его суверенитета, независимости и территориальной целостности.
Конституционный суд Республики Молдова постоянно заявлял, что президент является гарантом суверенитета и независимости, а лояльность по отношению к государству не ограничивается юридическими актами, но включает и публичные выступления.
В решении № 24 от 23 июня 2015 года КС постановил:
«Президент Республики Молдова имеет конституционную обязанность проявлять лояльность по отношению к государству и конституционному порядку как при исполнении своих полномочий, так и в публичных выступлениях».
Это означает, что любое заявление, которое относительно оценивает существование государства, прямо противоречит принесенной присяге.
Статья 89 Конституции предусматривает отстранение президента от должности за «серьезные деяния», нарушающие положения Конституции.
Конституционный суд разъяснил, что «тяжкое деяние» не обязательно предполагает преступление, а любое действие, которое наносит ущерб фундаментальным ценностям государства: суверенитету, независимости, территориальной целостности и конституционному порядку.
Таким образом, публичная готовность проголосовать за ликвидацию государства не является просто политическим мнением, а может быть квалифицирована как серьезное деяние в конституционном смысле.
Ответственность за президентские высказывания регулируется постановлением № 1 от 5 апреля 2016 года, в котором КС подчеркнул, что президент должен исполнять свои обязанности беспристрастно и с конституционной ответственностью, избегая любого поведения, которое может подорвать доверие граждан к государственным институтам.
Речь, ставящая под сомнение существование Республики Молдова, не только подрывает доверие общественности, но и создает прямой конфликт между принесенной присягой и последующим поведением лица, занимающего эту должность".
Что ж, похоже, Конституционный суд в кои-то веки сослужил добрую службу Молдове, обосновав импичмент Майе Санду.
