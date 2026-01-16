Президент совершила «тяжкое деяние»: Конституционный суд сослужил добрую службу Молдове, обосновав импичмент главы государства — эксперт оценил высказывание Санду с позиции КС

"Присяга, которую принимает президент, не является пустым ритуалом. Это торжественный юридический акт, который обусловливает легитимность осуществления власти. Когда президент присягает на Конституцию, он не только обещает процветание и благосостояние, но и берет на себя роль верховного гаранта существования государства: его суверенитета, независимости и территориальной целостности.