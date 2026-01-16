Александр Чеблаков назначен новым прокурором Копейска

Александр Чеблаков работает в органах прокуратуры более 16 лет. Он начал карьеру в 2010 году с должности помощника прокурора Советского района Челябинска. В дальнейшем занимал различные ответственные позиции, включая пост прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью в главных следственных управлениях МВД и Следственного комитета по региону. С апреля 2020 года Чеблаков работал заместителем прокурора Центрального района Челябинска.