Александр Чеблаков назначен новым прокурором Копейска

ЧЕЛЯБИНСК, 16 января, ФедералПресс. Новым прокурором Копейска назначен Александр Чеблаков. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации. Официальное представление нового руководителя городской прокуратуры коллективу провел прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер.

Источник: ФедералПресс

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации советник юстиции Чеблаков Александр Леонидович назначен на должность прокурора города Копейска», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Александр Чеблаков работает в органах прокуратуры более 16 лет. Он начал карьеру в 2010 году с должности помощника прокурора Советского района Челябинска. В дальнейшем занимал различные ответственные позиции, включая пост прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью в главных следственных управлениях МВД и Следственного комитета по региону. С апреля 2020 года Чеблаков работал заместителем прокурора Центрального района Челябинска.