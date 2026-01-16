Ричмонд
Le Monde: Германия сомневается в будущем Евросоюза

Германия ставит под сомнение будущее европейского проекта, на который повлияли рост национализма, конфликт на Украине и разногласия внутри Европейского союза, пишет французская газета Le Monde.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что впервые за долгое время Германия открыто выражает сомнения в «живучести» европейского проекта. В Берлине политики и эксперты все чаще открыто озвучивают сомнения в том, что Европейский союз переживает нарастающие кризисы и внутренние разногласия. Поводами для беспрецедентного скептицизма в Германии стали усиление националистических партий в ряде стран — членов ЕС, затяжной конфликт на Украине и растущая напряженность в отношениях 27 стран Евросоюза с администрацией Дональда Трампа.

В Берлине опасаются, что Европейский союз превратится в обычный экономический блок, неспособный оказывать политическое и стратегическое влияние на международной арене.

Эти сомнения сейчас пронизывают весь немецкий политический спектр, отмечает Le Monde. Некоторые чиновники говорят, что любому прогрессу, особенно в сфере обороны и безопасности Евросоюза, препятствуют «внутренний тупик» и неспособность договориться. Другие указывают на политическую неопределенность во Франции, в связи с возможностью победы Марин Ле Пен на президентских выборах 2027 года.

Когда я отстаиваю европейский проект, мне отвечают: с кем ты собираешься строить свою Европу? Джорджа Мелони — евроскептик; власти Венгрии, Чехии, Словакии — тоже; у Эммануэля Макрона больше нет реальной власти, а Франция в 2027 году может уйти к крайне правым.

Франциска Брантнер
сопредседатель немецких «Зеленых»

На ее взгляд, если так продолжится и Трамп сумеет внести разлад между европейскими столицами, «конец Евросоюза не исключен». В результате канцлер ФРГ Фридрих Мерц столкнулся со всем большим разочарованием и критикой в Германии европейского проекта. В Берлине повис вопрос: способна ли Европа по-прежнему укреплять себя политически или же ей грозит постепенная маргинализация на мировой арене?

