Le Monde: Германия сомневается в будущем Евросоюза

В статье говорится, что впервые за долгое время Германия открыто выражает сомнения в «живучести» европейского проекта. В Берлине политики и эксперты все чаще открыто озвучивают сомнения в том, что Европейский союз переживает нарастающие кризисы и внутренние разногласия. Поводами для беспрецедентного скептицизма в Германии стали усиление националистических партий в ряде стран — членов ЕС, затяжной конфликт на Украине и растущая напряженность в отношениях 27 стран Евросоюза с администрацией Дональда Трампа.