Le Monde: Германия сомневается в будущем Евросоюза

В статье говорится, что впервые за долгое время Германия открыто выражает сомнения в «живучести» европейского проекта. В Берлине политики и эксперты все чаще открыто озвучивают сомнения в том, что Европейский союз переживает нарастающие кризисы и внутренние разногласия. Поводами для беспрецедентного скептицизма в Германии стали усиление националистических партий в ряде стран — членов ЕС, затяжной конфликт на Украине и растущая напряженность в отношениях 27 стран Евросоюза с администрацией Дональда Трампа.
Эти сомнения сейчас пронизывают весь немецкий политический спектр, отмечает Le Monde. Некоторые чиновники говорят, что любому прогрессу, особенно в сфере обороны и безопасности Евросоюза, препятствуют «внутренний тупик» и неспособность договориться. Другие указывают на политическую неопределенность во Франции, в связи с возможностью победы Марин Ле Пен на президентских выборах 2027 года.
Когда я отстаиваю европейский проект, мне отвечают: с кем ты собираешься строить свою Европу? Джорджа Мелони — евроскептик; власти Венгрии, Чехии, Словакии — тоже; у Эммануэля Макрона больше нет реальной власти, а Франция в 2027 году может уйти к крайне правым.
На ее взгляд, если так продолжится и Трамп сумеет внести разлад между европейскими столицами, «конец Евросоюза не исключен». В результате канцлер ФРГ Фридрих Мерц столкнулся со всем большим разочарованием и критикой в Германии европейского проекта. В Берлине повис вопрос: способна ли Европа по-прежнему укреплять себя политически или же ей грозит постепенная маргинализация на мировой арене?