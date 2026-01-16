Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек НАТО 19 января примет глав минобороны Дании и МИД Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте 19 января примет в Брюсселе главу минобороны Дании и главу МИД Гренландии, говорится в сообщении пресс-службы альянса.

Источник: Reuters

«В понедельник, 19 января 2026 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и министром иностранных дел и научных исследований Гренландии Вивиан Моцфельдт в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше