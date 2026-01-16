Генсек НАТО 19 января примет глав минобороны Дании и МИД Гренландии

«В понедельник, 19 января 2026 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и министром иностранных дел и научных исследований Гренландии Вивиан Моцфельдт в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — говорится в сообщении.
