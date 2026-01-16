Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 16 января: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля, сделанные им на брифинге в пятницу, 16 января.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Москва заинтересована в визите Уиткоффа и Кушнера, но даты пока не определены.

Усилия США по украинскому урегулированию соответствуют российским интересам.

У России есть диалог с США, с Европой его нет.

Для мира на Украине нужны совместные усилия.

Речь идет в целом, как сказал вчера президент, [о том, что] мир сам не установится. Для того, чтобы установился мир, нужны совместные усилия на встречных треках.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Пока европейцы не обращались к Кремлю с запросом на контакты.

Кремль зафиксировал сигналы из Италии, Франции и Германии о необходимости диалога с Россией, считает это позитивной эволюцией позиций западников.

Если это действительно серьезно отражает стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция их позиций.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Лондон не желает вносить вклад в дело налаживания мира и стабильности на европейском континенте.

Россия, как и весь мир, следит за ситуацией вокруг Гренландии.

Ситуация необычная, я бы даже сказал экстраординарная с точки зрения международного права.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Россия исходит из того, что Гренландия является частью Датского королевства.

Путин прилагает усилия для деэскалации напряженности между Ираном и Израилем.

Путин созвонился с президентом Ирана после разговора с премьер-министром Израиля Нетаньяху, подробности будут озвучены позже.

В самое ближайшее время мы также проинформируем вас о результатах телефонного разговора с президентом Ирана.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль назвал ситуацию в ближневосточном регионе очень накаленной.

Постановление суда ФРГ по «Северным потокам» сделано в стиле «хайли лайкли».

Кремль указал, что уже хорошо известно, кто стоит за подрывами «Северных потоков». Давно настало время показать, кто стоит за подрывами и определить ответственность для виновных.

16 февраля Владимир Путин примет участие в выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения.

Будет выездное мероприятие на одной из московских площадок. Президент сегодня будет заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем. В основном речь идет о применении автономных беспилотных систем в народном хозяйстве, в экономике страны. Москва здесь, как и во многих других областях, достигла существенного прогресса.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль проинформирует, когда президент России Владимир Путин определится с датой оглашения послания Федеральном собранию.

