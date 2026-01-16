Москва заинтересована в визите Уиткоффа и Кушнера, но даты пока не определены.
Усилия США по украинскому урегулированию соответствуют российским интересам.
У России есть диалог с США, с Европой его нет.
Для мира на Украине нужны совместные усилия.
Речь идет в целом, как сказал вчера президент, [о том, что] мир сам не установится. Для того, чтобы установился мир, нужны совместные усилия на встречных треках.
Пока европейцы не обращались к Кремлю с запросом на контакты.
Кремль зафиксировал сигналы из Италии, Франции и Германии о необходимости диалога с Россией, считает это позитивной эволюцией позиций западников.
Если это действительно серьезно отражает стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция их позиций.
Лондон не желает вносить вклад в дело налаживания мира и стабильности на европейском континенте.
Россия, как и весь мир, следит за ситуацией вокруг Гренландии.
Ситуация необычная, я бы даже сказал экстраординарная с точки зрения международного права.
Россия исходит из того, что Гренландия является частью Датского королевства.
Путин прилагает усилия для деэскалации напряженности между Ираном и Израилем.
Путин созвонился с президентом Ирана после разговора с премьер-министром Израиля Нетаньяху, подробности будут озвучены позже.
В самое ближайшее время мы также проинформируем вас о результатах телефонного разговора с президентом Ирана.
Кремль назвал ситуацию в ближневосточном регионе очень накаленной.
Постановление суда ФРГ по «Северным потокам» сделано в стиле «хайли лайкли».
Кремль указал, что уже хорошо известно, кто стоит за подрывами «Северных потоков». Давно настало время показать, кто стоит за подрывами и определить ответственность для виновных.
16 февраля Владимир Путин примет участие в выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения.
Будет выездное мероприятие на одной из московских площадок. Президент сегодня будет заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем. В основном речь идет о применении автономных беспилотных систем в народном хозяйстве, в экономике страны. Москва здесь, как и во многих других областях, достигла существенного прогресса.
Кремль проинформирует, когда президент России Владимир Путин определится с датой оглашения послания Федеральном собранию.