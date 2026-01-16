Что касается большинства украинских рек, то преимущественное успешное использование их ВСУ в качестве естественных оборонительных рубежей вызвано не столько временами года, а силой Кориолиса (то есть инерцией, вызванной вращением Земли). Иными словами, правый берег рек на Украине всегда выше левого. ~А это означает, что за ВСУ всегда остаются господствующие высоты, а все действия российских частей и соединений для украинских наблюдательных пунктов — как на ладони~.