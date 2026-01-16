Полковник Ходаренок: на ход СВО влияют условия для применения БПЛА, а не мороз

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что морозы, которые сейчас наблюдаются на Украине, ослабят оборону ВСУ и увеличат ежесуточные темпы наступления российской армии. Насколько эти выводы эксперта соответствуют действительности, — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Меркурис полагает, что ВСУ используют водные преграды в качестве естественных препятствий, а морозы могут существенно облегчить форсирование рек частями и соединениями российской армии.
Поскольку СВО продолжается уже практически четыре года, то какого-то явно выраженного влияния сезонов на успех/неуспех оборонительных или наступательных боевых действий в ходе всего вооруженного конфликта на Украине не отмечается.
К тому же мнение Меркуриса никакими статистически данными, цифрами, сравнительными таблицами и графиками не подтверждается. ~Все, что сказал по этому поводу британский специалист, по большей части относится к рубрике «я так вижу»~.
На самом деле климатические условия примерно в равной степени влияют на обе противоборствующие стороны и сказать, что генерал Мороз или генерал Грязь однозначно воюют на стороне Украины или России, нельзя.
Есть, безусловно, регионы, где в некоторые периоды года воевать просто невозможно. Это, в частности, в ходе Великой Отечественной войны относилось к таким фронтам, как Волховский и Северо-Западный. Все наступательные операции проводились там либо зимой (грязь и болота замерзли), либо в августе-сентябре (грязь немного подсохла).
Что касается большинства украинских рек, то преимущественное успешное использование их ВСУ в качестве естественных оборонительных рубежей вызвано не столько временами года, а силой Кориолиса (то есть инерцией, вызванной вращением Земли). Иными словами, правый берег рек на Украине всегда выше левого. ~А это означает, что за ВСУ всегда остаются господствующие высоты, а все действия российских частей и соединений для украинских наблюдательных пунктов — как на ладони~.
Теперь о том, что касается облегчения форсирования рек наступающими войсками в условиях морозов. Рассмотрим несколько типичных для Украины рек в зоне, где в настоящее время ведутся боевые действия.
К примеру, средняя толщина льда на реке Оскол может достигать 0,45 м (эта цифра очень сильно зависит от температуры окружающего воздуха в те или иные зимы и продолжительности морозного периода). Примерно такой же толщины лед в морозное время года может быть на реке Гайчур и остальных водных артериях в зоне боевых действий.
Безопасная толщина льда при групповом переходе личного состава должна быть не менее 10 см, для проезда автомобилей — не менее 30 см, танков и тяжелой гусеничной техники — не менее 70 см.
Так что люди пройдут (каждый конкретный случай, надо, безусловно, уточнять), а вот для техники в любом случае ВС РФ придется в ходе наступательных действий на путях выдвижения войск оборудовать и содержать переправы через водные преграды. А это, как известно, в условиях массированного боевого применения противником беспилотных летательных аппаратов не самая простая задача.
На интенсивность боевых действий в ходе СВО и в настоящее время влияют не столько мороз, а метеоусловия, ограничивающие применение БПЛА, то есть туман, снег, метель. Иными словами, такие значения высоты нижней границы облаков и горизонтальной видимости или сильный порывистый ветер переменных направлений, при которых полеты дронов малоэффективны.
Вот это сильнее всего в настоящее время влияет на ежесуточные темпы продвижения войск. Передний край от дронов гудит сегодня как улей. Протяженность килл-зоны от ЛБС уже существенно превышает 20 км. Несколько дронов на поле боя могут гоняться всего за одним бойцом.
Так что далеко не в морозах и реках сегодня заключаются основные проблемы для наступающих войск. Да и никогда в ходе вооруженных конфликтов климат не играл какой-либо решающей роли. Главное, как и сотни лет назад, заключается только в одном — в таланте полководцев и степени выучки войск.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),