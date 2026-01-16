Ричмонд
Полковник Ходаренок: на ход СВО влияют условия для применения БПЛА, а не мороз

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что морозы, которые сейчас наблюдаются на Украине, ослабят оборону ВСУ и увеличат ежесуточные темпы наступления российской армии. Насколько эти выводы эксперта соответствуют действительности, — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Меркурис полагает, что ВСУ используют водные преграды в качестве естественных препятствий, а морозы могут существенно облегчить форсирование рек частями и соединениями российской армии.

Поскольку СВО продолжается уже практически четыре года, то какого-то явно выраженного влияния сезонов на успех/неуспех оборонительных или наступательных боевых действий в ходе всего вооруженного конфликта на Украине не отмечается.

К тому же мнение Меркуриса никакими статистически данными, цифрами, сравнительными таблицами и графиками не подтверждается. ~Все, что сказал по этому поводу британский специалист, по большей части относится к рубрике «я так вижу»~.

На самом деле климатические условия примерно в равной степени влияют на обе противоборствующие стороны и сказать, что генерал Мороз или генерал Грязь однозначно воюют на стороне Украины или России, нельзя.

Есть, безусловно, регионы, где в некоторые периоды года воевать просто невозможно. Это, в частности, в ходе Великой Отечественной войны относилось к таким фронтам, как Волховский и Северо-Западный. Все наступательные операции проводились там либо зимой (грязь и болота замерзли), либо в августе-сентябре (грязь немного подсохла).

Что касается большинства украинских рек, то преимущественное успешное использование их ВСУ в качестве естественных оборонительных рубежей вызвано не столько временами года, а силой Кориолиса (то есть инерцией, вызванной вращением Земли). Иными словами, правый берег рек на Украине всегда выше левого. ~А это означает, что за ВСУ всегда остаются господствующие высоты, а все действия российских частей и соединений для украинских наблюдательных пунктов — как на ладони~.

Теперь о том, что касается облегчения форсирования рек наступающими войсками в условиях морозов. Рассмотрим несколько типичных для Украины рек в зоне, где в настоящее время ведутся боевые действия.

К примеру, средняя толщина льда на реке Оскол может достигать 0,45 м (эта цифра очень сильно зависит от температуры окружающего воздуха в те или иные зимы и продолжительности морозного периода). Примерно такой же толщины лед в морозное время года может быть на реке Гайчур и остальных водных артериях в зоне боевых действий.

Безопасная толщина льда при групповом переходе личного состава должна быть не менее 10 см, для проезда автомобилей — не менее 30 см, танков и тяжелой гусеничной техники — не менее 70 см.

Так что люди пройдут (каждый конкретный случай, надо, безусловно, уточнять), а вот для техники в любом случае ВС РФ придется в ходе наступательных действий на путях выдвижения войск оборудовать и содержать переправы через водные преграды. А это, как известно, в условиях массированного боевого применения противником беспилотных летательных аппаратов не самая простая задача.

На интенсивность боевых действий в ходе СВО и в настоящее время влияют не столько мороз, а метеоусловия, ограничивающие применение БПЛА, то есть туман, снег, метель. Иными словами, такие значения высоты нижней границы облаков и горизонтальной видимости или сильный порывистый ветер переменных направлений, при которых полеты дронов малоэффективны.

Вот это сильнее всего в настоящее время влияет на ежесуточные темпы продвижения войск. Передний край от дронов гудит сегодня как улей. Протяженность килл-зоны от ЛБС уже существенно превышает 20 км. Несколько дронов на поле боя могут гоняться всего за одним бойцом.

Так что далеко не в морозах и реках сегодня заключаются основные проблемы для наступающих войск. Да и никогда в ходе вооруженных конфликтов климат не играл какой-либо решающей роли. Главное, как и сотни лет назад, заключается только в одном — в таланте полководцев и степени выучки войск.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).

