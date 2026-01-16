Франция предупредила США о последствиях пересечения «красных линий»

По мнению французского министра, Европа должна сохранять диалог с администрацией Трампа по вопросу снижения зависимости от КНР в сфере редкоземельных материалов. Однако план Трампа по Гренландии стал «парадоксом» в отношениях в США. Лескюр считает, что Вашингтон постоянно меняет роли, выступая то в качестве союзника, то непредсказуемого оппонента.