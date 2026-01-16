Франция предупредила США о последствиях пересечения «красных линий»

Министр финансов Франции Ролан Лескюр рассказал журналистам, что лично довел эту точку зрения до своего американского коллеги Скотта Бессента во время переговоров в Вашингтоне 12 января.
«Гренландия — это суверенная часть суверенной страны, которая является частью ЕС. С этим нельзя шутить», — приводят слова Лескюра «Ведомости».
По мнению французского министра, Европа должна сохранять диалог с администрацией Трампа по вопросу снижения зависимости от КНР в сфере редкоземельных материалов. Однако план Трампа по Гренландии стал «парадоксом» в отношениях в США. Лескюр считает, что Вашингтон постоянно меняет роли, выступая то в качестве союзника, то непредсказуемого оппонента.
Отвечая на вопрос о потенциальных санкциях при гипотетическом захвате Гренландии, Лескюр заявил, что подобный сценарий привел бы к возникновению совершенно новой политической реальности. По его мнению, многим странам пришлось бы к ней какое-то время адаптироваться.
Первые военные контингенты из европейских стран прибыли в Гренландию 15 января. Возглавляет разведмиссию Дания.
Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подтвердил приверженность региона союзу с Данией, НАТО и ЕС, отвергнув идею присоединения к Соединенным Штатам. В тот же день Дональд Трамп заявил, что отсутствие у жителей Гренландии желания присоединиться к США — это исключительно «их личная проблема».