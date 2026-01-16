Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азербайджан заинтересован в обучении сотрудников МВД в Беларуси

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Азербайджанские правоохранительные органы выразили заинтересованность в подготовке своих специалистов в Беларуси, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

Предложение об интеграции усилий в правоохранительной сфере прозвучало в рамках официального визита делегации МВД во главе с министром Иваном Кубраковым в Азербайджан.

Вопросам международной безопасности и практического наполнения сотрудничества стороны уделили особое внимание.

«В настоящее время мы не только положительно оцениваем состояние двусторонних отношений, но и предлагаем наполнить его практическим содержанием и конкретными мероприятиями, которые позволят обмениваться новейшими методами работы и, как следствие, внедрять наилучшие практики в противодействии преступлениям», — подчеркнул Иван Кубраков.

Белорусская сторона предложила расширить направления взаимодействия за счет взаимного обучения, переподготовки и повышения квалификации сотрудников, а также технологического сотрудничества, в том числе с использованием возможностей белорусского оборонно-промышленного комплекса.

Со своей стороны министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов отдельно акцентировал внимание на интересе к белорусскому опыту.

«Для нашего ведомства подготовка специалистов — приоритет! И я попросил бы Вас, Иван Владимирович, предоставить возможность обучаться у вас. Также целесообразным видится создание программы взаимодействия на несколько лет, определение отраслей, где сотрудничество может быть углублено», — заявил Эйвазов.

Он также подчеркнул, что между ведомствами сложились конструктивные и доверительные отношения, и азербайджанская сторона всегда открыта для визитов коллег из Беларуси.

По итогам переговоров стороны также подписали Соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, а также Протокол о взаимодействии между МВД двух стран на 2026−2028 годы.