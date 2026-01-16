Азербайджан заинтересован в обучении сотрудников МВД в Беларуси

Предложение об интеграции усилий в правоохранительной сфере прозвучало в рамках официального визита делегации МВД во главе с министром Иваном Кубраковым в Азербайджан.
Вопросам международной безопасности и практического наполнения сотрудничества стороны уделили особое внимание.
«В настоящее время мы не только положительно оцениваем состояние двусторонних отношений, но и предлагаем наполнить его практическим содержанием и конкретными мероприятиями, которые позволят обмениваться новейшими методами работы и, как следствие, внедрять наилучшие практики в противодействии преступлениям», — подчеркнул Иван Кубраков.
Белорусская сторона предложила расширить направления взаимодействия за счет взаимного обучения, переподготовки и повышения квалификации сотрудников, а также технологического сотрудничества, в том числе с использованием возможностей белорусского оборонно-промышленного комплекса.
Со своей стороны министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов отдельно акцентировал внимание на интересе к белорусскому опыту.
«Для нашего ведомства подготовка специалистов — приоритет! И я попросил бы Вас, Иван Владимирович, предоставить возможность обучаться у вас. Также целесообразным видится создание программы взаимодействия на несколько лет, определение отраслей, где сотрудничество может быть углублено», — заявил Эйвазов.
Он также подчеркнул, что между ведомствами сложились конструктивные и доверительные отношения, и азербайджанская сторона всегда открыта для визитов коллег из Беларуси.
По итогам переговоров стороны также подписали Соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, а также Протокол о взаимодействии между МВД двух стран на 2026−2028 годы.