NYT: глава ЦРУ встретился с уполномоченным президентом Венесуэлы

Неназванный американский чиновник заявил NYT, что Рэтклифф провел встречу по указанию президента США Дональда Трампа, «чтобы передать послание о том, что Штаты рассчитывают на улучшение рабочих отношений» с Венесуэлой. На встрече обсудили сотрудничество в области разведки, экономическую стабильность, а также необходимость принять меры, чтобы Венесуэла «больше не была убежищем для противников Америки, особенно наркоторговцев».
3 января спецназ США похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме. Супруги вину не признают. Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента. 14 января она провела телефонный разговор с Трампом, который назвала «долгим и вежливым».