Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: глава ЦРУ встретился с уполномоченным президентом Венесуэлы

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф встретился в Каракасе с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, сообщает The New York Times (NYT). Встреча прошла 15 января. По информации издания, глава ЦРУ подтвердил, что власти США считают правительство госпожи Родригес «наилучшим вариантом для стабильности в Венесуэле в краткосрочной перспективе».

Источник: AP 2024

Неназванный американский чиновник заявил NYT, что Рэтклифф провел встречу по указанию президента США Дональда Трампа, «чтобы передать послание о том, что Штаты рассчитывают на улучшение рабочих отношений» с Венесуэлой. На встрече обсудили сотрудничество в области разведки, экономическую стабильность, а также необходимость принять меры, чтобы Венесуэла «больше не была убежищем для противников Америки, особенно наркоторговцев».

3 января спецназ США похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме. Супруги вину не признают. Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента. 14 января она провела телефонный разговор с Трампом, который назвала «долгим и вежливым».

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше