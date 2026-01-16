Reuters: интерес Трампа к Гренландии заставляет НАТО бороться за безопасность Европы и Арктики

Союзники по НАТО согласны с тем, что альянс должен делать больше для обеспечения безопасности в Арктике, которой до сих пор в основном занимались Дания, Норвегия, Финляндия и Канада. «Когда речь заходит об Арктическом регионе, мы должны работать сообща как альянс. И сейчас мы уточняем наши следующие шаги», — заявил во вторник в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Но, как подчеркивает Reuters, любые серьезные изменения в стратегии НАТО по обеспечению безопасности в Арктике потребуют одобрения всех 32 членов, включая США.