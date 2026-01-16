Ричмонд
Reuters: интерес Трампа к Гренландии заставляет НАТО бороться за безопасность Европы и Арктики

НАТО ограничена в возможностях определять свою собственную судьбу и безопасность в Арктике из-за стремления президента США Дональда Трампа завладеть Гренландией, сообщает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Насильственный захват Гренландии Соединенными Штатами — территории одного члена НАТО другим, да еще и сверхдержавой, обладающей ядерным оружием и призванной обеспечить максимальную гарантию безопасности для всех членов, — будет означать конец Североатлантического альянса или как минимум его серьезное ослабление. Кроме того, это будет иметь разрушительные последствия для европейской безопасности, говорится в статье.

Для многих членов НАТО притязания Трампа на Гренландию стали нежелательным и опасным отвлекающим маневром от укрепления восточного фланга альянса.

Европейские члены НАТО сейчас обсуждают варианты в отношении Гренландии, которые могут включать дополнительное воздушное и морское патрулирование и более широкое использование технологий для наблюдения за регионом. Семь стран Евросоюза в среду объявили о размещении «символического» контингента в Гренландии для учений, чтобы доказать, что они готовы обеспечить безопасность региона.

Но такая стратегия европейцев поможет сохранить единство НАТО, только если Трамп примет ее как альтернативу захвату острова.

Однако многие в Европе сомневаются в таком исходе событий, так как полагают, что Трамп заинтересован в расширении территорию США за счет Гренландии, а не руководствуется соображениями безопасности.

Союзники по НАТО согласны с тем, что альянс должен делать больше для обеспечения безопасности в Арктике, которой до сих пор в основном занимались Дания, Норвегия, Финляндия и Канада. «Когда речь заходит об Арктическом регионе, мы должны работать сообща как альянс. И сейчас мы уточняем наши следующие шаги», — заявил во вторник в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Но, как подчеркивает Reuters, любые серьезные изменения в стратегии НАТО по обеспечению безопасности в Арктике потребуют одобрения всех 32 членов, включая США.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше