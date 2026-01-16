Reuters: интерес Трампа к Гренландии заставляет НАТО бороться за безопасность Европы и Арктики

Насильственный захват Гренландии Соединенными Штатами — территории одного члена НАТО другим, да еще и сверхдержавой, обладающей ядерным оружием и призванной обеспечить максимальную гарантию безопасности для всех членов, — будет означать конец Североатлантического альянса или как минимум его серьезное ослабление. Кроме того, это будет иметь разрушительные последствия для европейской безопасности, говорится в статье.
Европейские члены НАТО сейчас обсуждают варианты в отношении Гренландии, которые могут включать дополнительное воздушное и морское патрулирование и более широкое использование технологий для наблюдения за регионом. Семь стран Евросоюза в среду объявили о размещении «символического» контингента в Гренландии для учений, чтобы доказать, что они готовы обеспечить безопасность региона.
Но такая стратегия европейцев поможет сохранить единство НАТО, только если Трамп примет ее как альтернативу захвату острова.
Союзники по НАТО согласны с тем, что альянс должен делать больше для обеспечения безопасности в Арктике, которой до сих пор в основном занимались Дания, Норвегия, Финляндия и Канада. «Когда речь заходит об Арктическом регионе, мы должны работать сообща как альянс. И сейчас мы уточняем наши следующие шаги», — заявил во вторник в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Но, как подчеркивает Reuters, любые серьезные изменения в стратегии НАТО по обеспечению безопасности в Арктике потребуют одобрения всех 32 членов, включая США.