Уиткофф назвал четыре требования США к Ирану

По словам спецпосланника США, для урегулирования ситуации Тегеран и Вашингтон должны решить следующие проблемы:
- установить нормы по обогащению урана в исламской республике;
- сократить арсенал ракет Ирана;
- определить назначение уже обогащенного урана;
- урегулировать ситуацию с прокси Ирана.
По информации Стива Уиткоффа, у Ирана две тонны урана, обогащенные на 3,67−60%. «Мы можем решить эти четыре проблемы дипломатическим путем, и это будет отличным решением. Альтернатива — плохая», — сказал Уиткофф на конференции Израильско-американского совета во Флориде (цитата по The Times of Israel).
С конца декабря в Иране продолжаются протесты, вызванные обвалом национальной валюты и резким ростом цен. Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что США вмешаются в ситуацию, если власти исламской республики будут убивать демонстрантов. Позже он объявил, что убийства в Иране прекратились, но не стал уточнять, отказался ли Вашингтон от военного сценария.