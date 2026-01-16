Уиткофф назвал четыре требования США к Ирану

С конца декабря в Иране продолжаются протесты, вызванные обвалом национальной валюты и резким ростом цен. Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что США вмешаются в ситуацию, если власти исламской республики будут убивать демонстрантов. Позже он объявил, что убийства в Иране прекратились, но не стал уточнять, отказался ли Вашингтон от военного сценария.