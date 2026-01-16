США готовы пойти на соглашение с Ираном

По словам Уиткоффа, в соглашении должны быть прописаны решения по нормативам обогащения урана, сокращению ракетного арсенала, обращению с накопленным ядерным материалом (ориентировочно это около 2 тысяч килограмм, обогащенные до 60%), а также сдерживание активности проиранских группировок в регионе.
Комментируя вероятность нанесения удара по Ирану, спецпредставитель заявил, что рассчитывает на дипломатическое решение вопроса. Он также предположил, что тяжелая экономическая ситуация в Иране может послужить катализатором для достижения компромисса.
«Если они захотят вернуться в сообщество цивилизованных наций, мы можем решить эти четыре проблемы дипломатически, и это было бы отличным решением. Альтернатива — плохая», — приводят слова Уиткоффа «Ведомости».
Отвечая на вопрос о послании народу Ирана, представитель Белого дома охарактеризовал участников протестов как «невероятно мужественных людей» и заявил, что поддерживает их.
Ранее политолог Александр Каргин высказал мнение, что США не планировали атаку на Иран прошлой ночью, а информация в СМИ на эту тему — яркий пример психологического давления.