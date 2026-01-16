Ричмонд
В Госдуме объяснили паузу в экспорте электроэнергии в КНР

Поставки в Китай электроэнергии велись в небольшом объеме, и их могут возобновить после изменения цен. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Доля наших поставок для Китая была небольшой. Ее вполне можно покрыть за счет балансировки энергосистемы и увеличения генерации», — уточнил парламентарий.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что для России объемы, которые теперь не будут направляться в КНР, важны для покрытия возросших нужд энергопотребления, в том числе и из-за криптомайнинга. Он отметил, что договор «Интер РАО» с КНР продолжает действовать. Депутат не исключил, что после того, как будут внесены корректировки в цены, экспорт энергии может возобновиться.

Алтухов обратил внимание, что международная торговля, включая импорт и экспорт электроэнергии, строится на принципах рыночной торговли. Политик добавил, что контракт государственной электросетевой корпорации Китая с «Интер РАО» заключен до 2037 года.

Он напомнил, что сотрудничество КНР и РФ в области энергетики всегда было обоюдовыгодным, а объемы торговли между странами демонстрируют рост. Парламентарий также уточнил, что Китай официально не подтверждал, что полностью «замораживает» закупки электроэнергии из России с 1 января 2026 года.

Ранее стало известно, что 1 января КНР остановила импорт электроэнергии из РФ. В СМИ назвали возможной причиной паузы в поставках цены на электроэнергию в Китае, которые опустились ниже российских.