СМИ: Трамп может намеренно тянуть время, аккумулируя силы вокруг Ирана

С Bloomberg и WSJ солидарна газета The New York Times. Она считает, что Трамп просто использует «паузу», чтобы перебросить в регион дополнительное вооружение и оборонительную технику. Как утверждает NYT, помимо передислоцирования авианосной группы на Ближний Восток, в ближайшее время в регион начнут прибывать американские военные самолеты, включая истребители, штурмовики и самолеты-заправщики, а также средств противовоздушной обороны, в том числе ракеты-перехватчики, для обеспечения безопасности американских военных баз.