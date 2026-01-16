СМИ: Трамп может намеренно тянуть время, аккумулируя силы вокруг Ирана

Президента Дональда Трампа проинформировали, что точечные удары по Ирану вряд ли приведут к падению правительства, но могут спровоцировать более широкий региональный конфликт. Поэтому пока Белый дом планирует наблюдать за действиями Тегерана в отношении протестующих, прежде чем примет окончательное решение о возможных ударах и их масштабе, говорится в статье The Wall Street Journal.
Как утверждают осведомленные источники, Трамп пока не принял окончательное решение, хотя отдал приказ привести военные силы США на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности на случай начала военных действий.
По словам катарского чиновника, для подготовки полноценного удара Вашингтону понадобится не менее пяти-семи дней.
Как предупреждает агентство Bloomberg, вероятность ударов по Ирану возрастет после прибытия на Ближний Восток американской авианосной группы USS Abraham Lincoln ориентировочно в конце января — начале февраля, и будет оставаться высокой в течение первой половины 2026 года. Иран не может устранить коренные причины протестов, а это может предоставить Трампу предлог для начала военных действий.
С Bloomberg и WSJ солидарна газета The New York Times. Она считает, что Трамп просто использует «паузу», чтобы перебросить в регион дополнительное вооружение и оборонительную технику. Как утверждает NYT, помимо передислоцирования авианосной группы на Ближний Восток, в ближайшее время в регион начнут прибывать американские военные самолеты, включая истребители, штурмовики и самолеты-заправщики, а также средств противовоздушной обороны, в том числе ракеты-перехватчики, для обеспечения безопасности американских военных баз.