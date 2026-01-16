Ричмонд
-5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. МИД России фиксирует многочисленные факты дискриминации граждан РФ, въезжающих в Молдавию. В связи с этим россиянам настоятельно рекомендуется воздерживаться от поездок в эту страну, сообщили в дипведомстве.

Источник: РИА "Новости"

«В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова, со стороны представителей молдавских властей», — отметили в МИД.

В связи с этим внешнеполитическое ведомство «настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски и по возможности воздерживаться от поездок в Республику Молдова».

В российском дипведомстве указали, что молдавские власти не обеспечивают допуск к гражданам РФ сотрудников посольства в Кишиневе.

«Соответствующие запросы российского дипломатического представительства игнорируются. Таким образом, оказание консульской поддержки практически невозможно», — заявили в МИД.