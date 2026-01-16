МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию

«В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова, со стороны представителей молдавских властей», — отметили в МИД.
В связи с этим внешнеполитическое ведомство «настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски и по возможности воздерживаться от поездок в Республику Молдова».
В российском дипведомстве указали, что молдавские власти не обеспечивают допуск к гражданам РФ сотрудников посольства в Кишиневе.
«Соответствующие запросы российского дипломатического представительства игнорируются. Таким образом, оказание консульской поддержки практически невозможно», — заявили в МИД.