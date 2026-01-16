МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. МИД России фиксирует многочисленные факты дискриминации граждан РФ, въезжающих в Молдавию. В связи с этим россиянам настоятельно рекомендуется воздерживаться от поездок в эту страну, сообщили в дипведомстве.