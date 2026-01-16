Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию

МИД порекомендовал россиянам по возможности не ездить в Молдавию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. МИД настоятельно порекомендовал россиянам отказаться от поездок в Молдавию из-за предвзятого отношения со стороны местных властей.

«В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова», — говорится в заявлении.

Так, по прилете в Кишинев обладатели российских паспортов регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке. Иногда россияне проводили в аэропорту более двух суток. За этим часто следовал отказ во въезде под надуманными предлогами.

«Имеет место произвольное применение законодательства, принудительное задержание на границе и уголовное преследование без представления убедительных доказательств. При вылете из Кишинева используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на посадку на рейс», — добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что молдавские власти не допускают сотрудников посольства в Кишиневе к россиянам, оказание консульской поддержки практически невозможно.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.

Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД подчеркивали, что Москва настроена на дружеские отношения и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует республику в антироссийских целях.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше