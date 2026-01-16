МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. МИД настоятельно порекомендовал россиянам отказаться от поездок в Молдавию из-за предвзятого отношения со стороны местных властей.
«В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова», — говорится в заявлении.
Так, по прилете в Кишинев обладатели российских паспортов регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке. Иногда россияне проводили в аэропорту более двух суток. За этим часто следовал отказ во въезде под надуманными предлогами.
«Имеет место произвольное применение законодательства, принудительное задержание на границе и уголовное преследование без представления убедительных доказательств. При вылете из Кишинева используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на посадку на рейс», — добавили в ведомстве.
Там подчеркнули, что молдавские власти не допускают сотрудников посольства в Кишиневе к россиянам, оказание консульской поддержки практически невозможно.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД подчеркивали, что Москва настроена на дружеские отношения и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует республику в антироссийских целях.