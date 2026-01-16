«Это слишком оптимистичный сценарий», — считает собеседник «Ленты.ру». Он добавил, что предсказание сбудется раньше — Украина не сможет поддерживать суверенитет даже на протяжении пяти лет, так как эту страну, с позволения президента Владимира Зеленского и других политиков, используют в своих интересах другие государства. Парламентарий заметил, что жертвой такой ситуации стал украинский народ.
По мнению Алексея Чепы, Украине продолжают навязывать участие в военном противостоянии с Россией. Военный конфликт усугубляет ситуацию в стране.
Ранее Юлия Тимошенко заявила, что Украина потеряет свою независимость в течение следующих пяти лет, а действующий режим в стране обозначила как фашистский. Экс-премьеру Украины и лидеру партии «Батькивщина» предъявили обвинения в подкупе депутатов. Ей грозит до 10 лет заключения.