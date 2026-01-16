Ричмонд
В Госдуме оценили предсказание Юлии Тимошенко о судьбе Украины

Если на Украине продолжится реализация политики Владимира Зеленского, то она потеряет свой суверенитет. Так прокомментировал депутат Госдумы Алексей Чепа прогноз лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко об утрате киевским режимом независимости в течение следующих пяти лет.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Это слишком оптимистичный сценарий», — считает собеседник «Ленты.ру». Он добавил, что предсказание сбудется раньше — Украина не сможет поддерживать суверенитет даже на протяжении пяти лет, так как эту страну, с позволения президента Владимира Зеленского и других политиков, используют в своих интересах другие государства. Парламентарий заметил, что жертвой такой ситуации стал украинский народ.

По мнению Алексея Чепы, Украине продолжают навязывать участие в военном противостоянии с Россией. Военный конфликт усугубляет ситуацию в стране.

Ранее Юлия Тимошенко заявила, что Украина потеряет свою независимость в течение следующих пяти лет, а действующий режим в стране обозначила как фашистский. Экс-премьеру Украины и лидеру партии «Батькивщина» предъявили обвинения в подкупе депутатов. Ей грозит до 10 лет заключения.