В Госдуме оценили предсказание Юлии Тимошенко о судьбе Украины

«Это слишком оптимистичный сценарий», — считает собеседник «Ленты.ру». Он добавил, что предсказание сбудется раньше — Украина не сможет поддерживать суверенитет даже на протяжении пяти лет, так как эту страну, с позволения президента Владимира Зеленского и других политиков, используют в своих интересах другие государства. Парламентарий заметил, что жертвой такой ситуации стал украинский народ.