Путин созвонился с президентом Ирана Пезешкианом после разговора с Нетаньяху

Владимир Путин созвонился с Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как пояснили в Кремле, стороны обсуждали ситуацию в Исламской Республике — там с конца декабря продолжаются протесты, в которых Тегеран винит Израиль и США. Ранее СМИ писали, что Иран и Израиль тайно обмениваются «обнадеживающими» посланиям при посредничестве России. Что об этом известно — в материале «Газеты.Ru».