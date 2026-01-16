Ричмонд
В Эстонии объяснили, с какой целью отправят военных в Гренландию

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в случае отправки эстонских солдат в Гренландию им не придется воевать с американскими военными на острове, сообщает «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Министр уточнил, что эстонским бойцам не надо будет противостоять американским коллегам. «Определенно нет. Мы все еще обсуждаем участие в учении Arctic Endurance», — приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на ERR.

Глава оборонного ведомства объяснил, что сейчас в Гренландии проходят военные учения. Участие в них — это способ «выразить солидарность северным и европейским странам». Певкур отметил, что в ходе военной тренировки страны НАТО отрабатывают навык быстро наращивать численность войск.

Министр добавил, что пока количество эстонских бойцов, которых отправят на учения в Гренландию, не определено. Численность группы определят после телефонных переговоров эстонского и датского командующих Силами обороны.

Ранее пресс-служба Минобороны Эстонии сообщала, что страна может направить в Гренландию от пяти до 10 военных.