Politico: Барделла и Фарадж ставят под сомнение обязательства Франции и Британии перед Украиной

Лидеры самых популярных партий Франции и Британии заставляют сомневаться в обязательствах своих стран перед Украиной, вызывая обеспокоенность по поводу политической преемственности в Париже и Лондоне, пишет европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Жордан Барделла, соруководитель французской партии «Национальное объединение» и ближайший соратник Марин Ле Пен, и Найджел Фарадж, лидер британской партии Reform UK, могут победить на следующих выборах в своих странах и занять соответственно посты президента и премьер-министра. При этом от политической преемственности в Париже и Лондоне зависят долгосрочные гарантии безопасности Европы в отношении Украины, говорится в статье.

Барделла выразил сомнения по поводу отправки французских солдат на Украину.

До этого он утверждал, что согласен, чтобы Франция оказывала помощь Украине, только если это не приведет к ухудшению отношений с Россией. Кроме того, в декабре прошлого года он выступил против вступления Украины в Европейский союз. По его словам, это станет катастрофой для европейских фермеров, которые на фоне конкуренции рискуют потерять еще и часть дотаций от Евросоюза.

Фарадж, в свою очередь, предположил, что британские войска могут участвовать в миротворческой миссии на Украине только на временной основе.

Он объяснил это тем, что у Британии нет «ни личного состава, ни оборудования» для участия в подобных миссиях «без конкретных временных рамок». В ответ британские лейбористы назвали Фараджа «марионеткой Путина» и обвинили в том, что он делает недостаточно для поддержки Украины. Фараджа неоднократно критиковали за его позицию по отношению к России после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Однако он предупреждал: «Если тыкать русского медведя палкой, то не стоит удивляться, если он ответит».

Такие позиции Барделла и Фараджа вызывают серьезные опасения в Киеве, поскольку обе страны играют решающую роль в поддержке Украины, отмечает Politico.

Ранее издание составило список европейских политиков, которые будут определять повестку Европы в 2026 году. Фарадж в нем занимает 6-е место, значительно опережая нынешнего британского премьер-министра Кира Стармера (10-е место). Ле Пен, «лицо» и фактический лидер «Национального объединения», занимает 5-е место, тогда как французскому президенту Эммануэлю Макрону досталось только 19-е место.

