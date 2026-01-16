Politico: Барделла и Фарадж ставят под сомнение обязательства Франции и Британии перед Украиной

Он объяснил это тем, что у Британии нет «ни личного состава, ни оборудования» для участия в подобных миссиях «без конкретных временных рамок». В ответ британские лейбористы назвали Фараджа «марионеткой Путина» и обвинили в том, что он делает недостаточно для поддержки Украины. Фараджа неоднократно критиковали за его позицию по отношению к России после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Однако он предупреждал: «Если тыкать русского медведя палкой, то не стоит удивляться, если он ответит».