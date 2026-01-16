Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме заявили о попытке Трампа унизить Венесуэлу

Приняв медаль Нобелевской премии мира из рук Марии Корины Мачадо, Трамп попытался унизить Венесуэлу. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Александр Толмачев. Он также указал, что передача медали Трампу не делает его лауреатом премии, а носит исключительно символический характер.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Американская политика сегодня — это театр одного актера. Мария Корина Мачадо положила к ногам Трампа свою медаль. Возможно, так и планировалось с самого начала, а может, в глазах Трампа это еще одно унижение Венесуэлы», — прокомментировал парламентарий.

Толмачев отметил мастерство Трампа в переключении общественного внимания с важных проблем. Для этого, по его мнению, нужен эффектный спектакль: чем зрелищнее и дороже, тем выше интерес публики. Депутат добавил, что каждую неделю президент США придумывает новую «шоу-программу» — от голливудских сценариев для Венесуэлы до драмы с Гренландией.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вручила американскому президенту медаль Нобелевской премии мира, которую она получила в 2025 году. Решение о передаче медали Трампу Мачадо озвучила вскоре после захвата Николаса Мадуро американскими военными.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше