В Госдуме заявили о попытке Трампа унизить Венесуэлу

«Американская политика сегодня — это театр одного актера. Мария Корина Мачадо положила к ногам Трампа свою медаль. Возможно, так и планировалось с самого начала, а может, в глазах Трампа это еще одно унижение Венесуэлы», — прокомментировал парламентарий.
Толмачев отметил мастерство Трампа в переключении общественного внимания с важных проблем. Для этого, по его мнению, нужен эффектный спектакль: чем зрелищнее и дороже, тем выше интерес публики. Депутат добавил, что каждую неделю президент США придумывает новую «шоу-программу» — от голливудских сценариев для Венесуэлы до драмы с Гренландией.
Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вручила американскому президенту медаль Нобелевской премии мира, которую она получила в 2025 году. Решение о передаче медали Трампу Мачадо озвучила вскоре после захвата Николаса Мадуро американскими военными.