Суд избрал меру пресечения главе «Батькивщины» Юлии Тимошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины накануне запросила для Юлии Тимошенко залог в размере 50 млн гривен. На суде прокурор объяснил это тем, что в декларации у экс-премьера указано более $4 млн сбережений. Тимошенко при этом сообщила, что получила эти деньги еще несколько лет назад в качестве «моральной компенсации» от компании из США за незаконное осуждение во времена президентства Виктора Януковича. Тимошенко отметила, что, по сути, не располагает этими средствами, так как ранее отдала их своей дочери для ведения бизнеса.