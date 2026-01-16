Ричмонд
Игрок хоккейной команды президента Беларуси раскрыл, часто ли Лукашенко посещает тренировки

Хоккеист команды президента раскрыл, как часто Лукашенко посещает тренировки.

Источник: Комсомольская правда

Нападающий команды президента Беларуси и главный тренер сборной Беларуси U17 Ярослав Чуприс сказал БелТА, часто ли Александр Лукашенко посещает тренировки.

«Если он в Минске, то посещает абсолютно каждую тренировку. Президент всегда в строю. Он двигатель нашей команды», — сказал Чуприс.

Также он добавил, что в хоккейной команде главы Беларуси «вообще нет проблем с мотивацией»:

«Если Президент среди массы государственных дел находит время на тренировки, на матчи, то расслабляться просто непозволительно. И это дорогого стоит для каждого из нас», — отметил спортсмен.

Кстати, 17 января, в субботу, команда Александра Лукашенко встретится в Минске с командой Гомельской области. Ярослав Чуприс прогнозирует «интенсивный матч» и сильный состав представителей юго-восточного региона, которым, однако, президентская «дружина» готова дать бой на льду.

