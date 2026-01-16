Трамп пригрозил пошлинами странам, выступающим против планов США по Гренландии

«И я могу это сделать [в ситуации] с Гренландией, — сказал он на совещании с помощниками по вопросам здравоохранения. — Я могу ввести пошлины в отношении стран, если они не согласятся относительно Гренландии. Поскольку нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Так что я могу это сделать». Трамп также назвал себя «королем пошлин».
