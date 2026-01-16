Ричмонд
Трамп пригрозил пошлинами странам, выступающим против планов США по Гренландии

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении продукции из стран, в том числе европейских, если они выступают против планов США по присоединению Гренландии.

Источник: Reuters

«И я могу это сделать [в ситуации] с Гренландией, — сказал он на совещании с помощниками по вопросам здравоохранения. — Я могу ввести пошлины в отношении стран, если они не согласятся относительно Гренландии. Поскольку нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Так что я могу это сделать». Трамп также назвал себя «королем пошлин».

