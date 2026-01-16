Bloomberg оценил сроки вероятного удара США по Ирану

Тем временем Fox News со ссылкой на военные источники сообщил, что по меньшей мере один американский авианосец перебрасывается на Ближний Восток на фоне напряженности в отношениях с Ираном. Переход в регион, как ожидается, займет не менее недели. Кроме того, в ближайшие дни и недели в регион прибудут американские военные силы — по воздуху, суше и морю, чтобы предоставить Трампу возможности, в случае если тот решит нанести удары по Ирану.