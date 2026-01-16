Эстония может увеличить срок службы в армии для не знающих язык

В Эстонии депутаты рассматривают возможность увеличения срока службы для срочников, которые не знают эстонский, рассчитывая, что за дополнительное время молодые люди смогут лучше изучить госязык. Об этом телерадиокомпании ERR сообщил председатель парламентской комиссии по гособороне Калев Стойческу.
«Одним из возможных вариантов обеспечить достаточный уровень владения эстонским языком у всех призывников является продление срока срочной службы молодых людей, не владеющих эстонским языком на достаточном уровне», — следует из материала.
Еще одним вариантом, который рассматривают парламентарии Эстонии, является предоставление отсрочки для молодых людей, не владеющих эстонским на достаточном уровне. Чуть позже их могут призвать повторно и снова проверить уровень владения языком.
В конце ноября издание Postimees писало, что с 2026 года в армию Эстонии будут призывать только тех, кто знает госязык как минимум на уровне В1. Требование объяснили тем, что подготовка призывников будет осуществляться полностью на эстонском.
Ранее Эстония запретила въезд в страну более 260 гражданам РФ, участвовавшим в СВО.