Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсекретарь Совбеза Вольфович прокомментировал местонахождение «Орешника» в Беларуси

Вольфович ответил соседям Беларуси, которые не видят «Орешник».

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович прокомментировал местонахождение «Орешника» в Беларуси после заявлений из-за рубежа о том, что ракетный комплекс якобы отсутствует в республике. Об этом пишет БелТА.

«Главное, что мы уверены в том, что у нас есть это оружие. И, конечно, надеемся, что оно никогда не пригодится», — цитирует названный источник Вольфовича.

Госсекретарь Совбеза напомнил, что «Орешник» — оружие сдерживания и защиты. А все необходимое для его применения определено президентами Беларуси и России.

«А то, что говорят наши оппоненты, наши соседи… Говорить и делать выводы — это их право, — заметил Александр Вольфович. — Хорошо, что они не видят этого “Орешника”. И правильно, что они его не видят».

Тем временем игрок хоккейной команды президента Беларуси сказал, часто ли Лукашенко посещает тренировки.

А синоптики сказали белорусам, когда потеплеет.

Еще глава «Камволя» Татьяна Лугина раскрыла, сколько стоят ее костюм и обувь.