Госсекретарь Совбеза Вольфович прокомментировал местонахождение «Орешника» в Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович прокомментировал местонахождение «Орешника» в Беларуси после заявлений из-за рубежа о том, что ракетный комплекс якобы отсутствует в республике. Об этом пишет БелТА.
«Главное, что мы уверены в том, что у нас есть это оружие. И, конечно, надеемся, что оно никогда не пригодится», — цитирует названный источник Вольфовича.
Госсекретарь Совбеза напомнил, что «Орешник» — оружие сдерживания и защиты. А все необходимое для его применения определено президентами Беларуси и России.
«А то, что говорят наши оппоненты, наши соседи… Говорить и делать выводы — это их право, — заметил Александр Вольфович. — Хорошо, что они не видят этого “Орешника”. И правильно, что они его не видят».
