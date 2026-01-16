Ричмонд
Госсекретарь Совбеза Вольфович: «Не хотелось бы, чтобы “Орешник” действовал с территории Беларуси»

Вольфович заявил, что не хотел бы действия «Орешника» с территории Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что не хочет, чтобы ракетный комплекс «Орешник» действовал с территории Беларуси", передает БелТА.

Прокомментировав местонахождение «Орешника» в Беларуси, Вольфович напомнил про недавнее второе эффективное применение ракетного комплекса Россией.

«Не хотелось бы, чтобы этот “Орешник” действовал с территории Беларуси», — заметил госсекретарь Совбеза республики.

Он также напомнил, что «Орешник» и размещенное в стране тактическое ядерное оружие требуются лишь для защиты территории страны.

