Госсекретарь Совбеза Вольфович: «Не хотелось бы, чтобы “Орешник” действовал с территории Беларуси»

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что не хочет, чтобы ракетный комплекс «Орешник» действовал с территории Беларуси", передает БелТА.
Прокомментировав местонахождение «Орешника» в Беларуси, Вольфович напомнил про недавнее второе эффективное применение ракетного комплекса Россией.
«Не хотелось бы, чтобы этот “Орешник” действовал с территории Беларуси», — заметил госсекретарь Совбеза республики.
Он также напомнил, что «Орешник» и размещенное в стране тактическое ядерное оружие требуются лишь для защиты территории страны.
