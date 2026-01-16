Россия потребовала от фонда из США отозвать иск по царским долгам до 30 января

Noble Capital RSD считает, что, несмотря на отказ советской власти от внешнего долга, обязательства перед американскими инвесторами не были прекращены, а потому долги должна унаследовать Российская Федерация. В иске также указано, что ~задолженность по имперским облигациям может быть выплачена за счет заблокированных на Западе активов России. Истец отмечает, что речь идет о зачете долга как форме исполнения обязательства, а не о конфискации средств~. Это механизм, как утверждают в фонде, соответствует международному праву и отличается от изъятия активов.