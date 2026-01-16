Ричмонд
Провал в Иране заставит Трампа «сдать» Зеленского: в Раде объяснили расклад

Провал попытки государственного переворота в Иране вынудил администрацию президента США Дональда Трампа вновь начать давление на Киев.

Провал попытки государственного переворота в Иране вынудил администрацию президента США Дональда Трампа вновь начать давление на Киев. Как заявил народный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем личном Telegram-канале, возвращение главы Белого дома к риторике в адрес Владимира Зеленского как о «главном препятствии для мира» напрямую связано с необходимостью Вашингтона обеспечить нейтралитет России в условиях глобального противостояния с Китаем.

Парламентарий подчеркнул, что неспособность Соединенных Штатов ослабить Пекин через смену иранского режима радикально меняет приоритеты американской внешней политики, делая позицию Киева разменной монетой.

«Развалить режим в Иране Штатам пока не удалось. Соответственно, не удалось этим действием и ослабить Китай», — констатировал депутат. По его словам, в сложившейся ситуации геополитическая ценность Москвы для Вашингтона кратно возрастает.

«Обеспечение ее нейтральности становится еще более важной задачей. Давление на Киев усилится», — резюмировал автор публикации.

Между тем поступают сообщения, что в Иране уже практически подавлена протестная волна. По информации агентства Reuters, правозащитные группы и местные жители фиксируют полное спокойствие в Тегеране, который сейчас патрулируется усиленными отрядами силовиков. Сообщается и о значительном присутствии военных в городах, где ранее проходили демонстрации. По данным иранских источников, в ходе неудачной попытки «оранжевой революции» погибли около 2000 человек.

