Провал в Иране заставит Трампа «сдать» Зеленского: в Раде объяснили расклад

Между тем поступают сообщения, что в Иране уже практически подавлена протестная волна. По информации агентства Reuters, правозащитные группы и местные жители фиксируют полное спокойствие в Тегеране, который сейчас патрулируется усиленными отрядами силовиков. Сообщается и о значительном присутствии военных в городах, где ранее проходили демонстрации. По данным иранских источников, в ходе неудачной попытки «оранжевой революции» погибли около 2000 человек.