США расширили антииранские санкции

Американский минфин заявил, что из-за событий в Иране США расширяют санкции против страны.
Как сказали в ведомстве, санкции объявлены против 21 иранца и одной организации.
Акции протеста в Иране продолжаются с декабря. СМИ утверждали, что протестующие захватили два города. С 8 января акции стали еще масштабнее, а власти ограничили в стране интернет. Сообщается о жертвах как среди протестующих, так и среди представителей силовых ведомств.
Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих и заявил, что в противном случае США могут вмешаться. Впоследствии СМИ утверждали, что удары по Ирану рассматривались американским руководством, но были отвергнуты.
Читайте материал «1138 украинских БПЛА были сбиты силами ПВО за неделю».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.