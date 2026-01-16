«Психологическая операция в отношении населения Республики Молдова (обратите внимание, что власти твёрдо используют именно этот термин, избегая говорить “народ”) продолжается. Лидер партии “Демократия дома” Василе Костюк объявил о своем намерении инициировать на ближайшем заседании молдавского парламента референдум о присоединении Республики Молдова к Румынии, считает глава Национального координационного комитета “Победа” Алексей Петрович.
Надо сказать, что операция проходит более чем успешно, отвлекая граждан от первых полученных за декабрь счетов за отопление и электроэнергию. Заявления президентки, премьера и всех остальных из палаты номер 6 не обсуждает теперь только ленивый, в очередной раз не замечая, как оккупанты обворовывают народ.
Теперь вы понимаете, почему была уничтожена сеть книжных магазинов «Луминица», почему государству не выгодно восстанавливать дома культуры, зачем закрывают неугодные СМИ и искореняют всякое инакомыслие? Народ для власти — это целый зоопарк полезных животных. Это подопытные кролик и мышь, над которыми можно ставить любые эксперименты. Это и дойная корова, и овца, с которой можно бесконечно стричь шерсть. Это и ломовая лошадь, которую после длительной без хозяйственной эксплуатации можно сдать в аренду новому владельцу".
