Скандал с идеей об унире с Румынией — отвлекающий фактор от высоких тарифов: Как дурачат население Молдовы

Теперь вы понимаете, почему была уничтожена сеть книжных магазинов «Луминица», почему государству не выгодно восстанавливать дома культуры, зачем закрывают неугодные СМИ и искореняют всякое инакомыслие? Народ для власти — это целый зоопарк полезных животных. Это подопытные кролик и мышь, над которыми можно ставить любые эксперименты. Это и дойная корова, и овца, с которой можно бесконечно стричь шерсть. Это и ломовая лошадь, которую после длительной без хозяйственной эксплуатации можно сдать в аренду новому владельцу".